قرار جمهوري باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 582 لسنة 2020، بشأن استكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونص القرار، على أن يستكمل تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين كل من:

- المستشار أحمد عبدالعظيم عبدالحميد مصر، نائب رئيس محكمة النقض.

- المستشار محمد علي حسن عبدالواحد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

- المستشار محمد أحمد شفيق الجنك، نائب رئيس مجلس الدولة.

- المستشار شريف محمد منير حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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