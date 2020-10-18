أسماء منظمات المجتمع المدني والصحف المتابعة لانتخابات النواب

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 103 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

كما أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 104 لسنة 2020، بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.