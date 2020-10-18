رئيس التحرير

محمود مسلم

المسماري: الميليشيات تخطط لعمل عدواني واستفزازي

على أوروبا المساعدة فى إخراج تركيا والمرتزقة من ليبيا

كتب:

وكالات
11:20 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
المسمارى

المسمارى

جدد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا، من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد، فيما كشف أن الميليشيات تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي.

وكشف موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المختص في رصد تحركات الطيران العسكري، حصول نشاط مكثف للطيران العسكري التركي القادم من تركيا باتجاه مطارات غرب ليبيا، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وجاءت هذه التقارير عن تحركات الطيران العسكري التركي، فيما تواترت أنباء أخرى عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة صوب ليبيا من أجل تقديم دعم للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة فايز السراج.

ومن جانبه قال اللواء المسماري، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إنه على الدول الأوروبية أن تساعد في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا.

اقرأ المزيد:

بريد هيلاري يكشف علاقه إدارة أوباما بـ "مهندس الفوضى في ليبيا"

السيسي يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا ويؤكد أهمية استقرار ليبيا

شكري: هناك دول عززت الصراع في ليبيا بدعمها للميليشيات

روسيا والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع والتسوية السياسية في ليبيا