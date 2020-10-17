شكري: هناك دول عززت الصراع في ليبيا بدعمها للميليشيات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يتطلع من لبنان بعد أزمة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت والوضع الاقتصادي العام، أن يستطيع التوصل لحكومة تتصدي للتحديات وتلبي طموحات الشعب اللبناني، مؤكدا أن العلاقات المصرية اللبنانية عميقة، لافتا إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات لبيروت بحكم المسؤولية والتضامن.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية في القاهرة، أن مصر منذ اندلاع الأزمة في ليبيا وتكثف جهودها لخلق المناخ الملائم للوصول لحل للأزمة من خلال الحوار، مؤكدا أن العلاقة مع ليبيا وثيقة والوضع المتأزم في ليبيا أثر كثيرا على أمن واستقرار مصر، ونظرا لحالة السيولة انتشار للتنظيمات الارهابية التي تحاول اختراق الحدود المصرية باستمرار.

وتابع: "من ضمن التوصل لاتفاق ما يمنع لانتشار الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية والتي ليست لها محل في التوسع في نطاقها، هناك دول عززت من خلال دعمها لعناصر وميليشيات متطرفة من الصراع وأدت لمزيد من التوتر، وهناك دول تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية أمن الشعب الليبي ولكن من خلال منطلق سياسات توسعية وليس لها مصالح مباشرة تقتضي مثل هذا التدخل".