وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز 250 ألف حالة

تخطت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، التي تواجه موجة وبائية ثانية حادة، عتبة 250 ألف حالة، اليوم الأحد.

وبعد تسجيل أكثر من 8000 وفاة في سبعة أيام، فإنّ أوروبا شهدت أقسى أسبوع منذ منتصف مايو الماضي، وسط سعي عدّة دول إلى الاحتماء عبر تشديد التدابير الصحية، وفقًا لقناة "العربية".

وفي أحدث الإجراءات المتخذة في القارة، أقرّت سويسرا، التي كانت في منأى نسبياً عن الموجة الأولى وتعاني حالياً من ارتفاع "مطّرد" في الإصابات، إلزامية وضع الكمامة بدءاً من غد الاثنين في الأماكن العامة المغلقة والمحطات والمطارات ومواقف الباصات والتراموي، إضافة إلى تقييد التجمعات والتوصية بالعمل من بعد.

وتُعدّ سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون، الدولة الأوروبية التي شهدت أسرع طفرة في الإصابات الأسبوع الماضي (+146%)، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

وأودى فيروس كورونا المستجد بمليون و111 ألفاً و152 شخصاً على الأقل في العالم وأصيب به أكثر من 39.7 مليون شخص منذ بدء الأزمة الوبائية، حسب تعداد أجرته "فرانس برس" أمس السبت، وسجلت في هذا اليوم فقط 5302 وفاة و372 ألفا و882 إصابة جديدة في العالم.

وتعدّ الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بـ219 ألفًا و289 وفاة، ما يوازي واحدة من أصل كل خمسة وفيات في العالم، تليها البرازيل بـ153,675 والهند بـ114,031 حالة.

وحسب تعداد لـ"فرانس برس" الأحد، سُجلت 250 ألفا و30 وفاة في أوروبا من سبعة ملايين و366 ألفًا و28 إصابة، أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة (43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات) وإيطاليا (36 ألفا و543 وفاة من 414 ألفا و241 إصابة) وإسبانيا (33 ألفا و775 وفاة من 936 ألفا و560 إصابة) وفرنسا (33 ألفا و392 وفاة من 867 ألفا و197 إصابة) وروسيا (24 ألفا و187 وفاة من مليون و399 ألفا و334 إصابة).