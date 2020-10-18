فرنسا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا في أوروبا بـ32 ألف حالة

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 867 ألفا، بينها 33392 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان عنها، أمس السبت، أنّه جرى "تسجيل أكثر من 32000 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 867197"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت أنّه "جرى تسجيل 90 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 33392"، ما تعتبر قفزة قياسية في الإصابات اليومية، إذ سجلت فرنسا إصابات هي الأعلى في القارة الأوروبية كلها في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، قرار السلطات بفرض حظر التجوال في 9 مناطق، بينها العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الحد من انتشار "كوفيد-19" بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة: "اتخذنا قرار فرض حظر التجوال في باريس وضواحيها و8 مدن إضافية مع ضواحيها، وذلك من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا ابتداء من السبت المقبل".

وأضاف ماكرون: "حظر التجوال سيستمر لمدة شهر قابلة للتمديد، ونحن نسعى لتمديده حتى الأول من ديسمبر المقبل".

وأكد ماكرون أنّ بلاده تعيش وضعا "مثيرا جدا للقلق" معتبرا أنّ فرنسا دخلت في مرحلة الموجة الثانية من الوباء.

وحتى الآن يرى الرئيس الفرنسي أنّ الوضع ما زال "تحت السيطرة"، على حد تعبيره، موضحا: "الوضع مثير للقلق بعد ما دخلت البلاد الموجة الثانية من كورونا، لكن لم نفقد السيطرة على الوضع بعد، ولا يجب أن نستسلم للخوف".

وقررت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 12 ألف شرطي، لتطبيق حظر التجوال الذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، فى 8 مدن كبرى بخلاف العاصمة، وتشمل مرسيليا، ليون، جرونوبل، ليل، تولوز، ومنوبيلييه وسانتيتيان، إضافة إلى جزيرة الجوادلوب.