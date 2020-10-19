"تعليم السويس" تفتح تحقيقاً بتكدس أولياء الأمور أمام مدرسة السلام

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، محمود الفولي، إحالة واقعة تكدس عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة اللغات الإسلامية، بمنطقة "مدينة السلام"، إلى التحقيق أمام الشئون القانونية بديوان المديرية.

وشهدت المدرسة الإسلامية بمدينة السلام تكدس أولياء أمور الطلاب أمام بوابة المدرسة، دون الالتزام بتنفيذ قواعد التباعدال اجتماعي، أو اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهه تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح عدد من أولياء أمور الطلاب أن التكدس أمام المدرسة كان بسبب عدم وجود سيارات خاصة بالمدرسة لنقل الطلاب من منازلهم بمختلف أحياء مدينة السويس، ومن مناطق أخرى بالمحافظة، إلى مقر المدرسة في مدينة السلام.

وأصدرت إدارة المدرسة بياناً أكدت فيه التزامها بتنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب، وبالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" داخل المدرسة، بالإضافة إلى تخفيف كثافة الطلاب بشكل كبير داخل الفصول، ووضع جداول مدرسية لمراعاة هذه الإجراءات.

وبينما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إحالة الواقعة للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المديرية، فقد شدد على أنه لن يسمح بحدوث أي تكدس في المدارس، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمدرسين والعاملين، بالإضافة إلى سلامة أولياء أمور الطلاب.

وفي وقت سابق الأحد، افتتح محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، مدرسة "الشيخ خليفة بن زايدط الرسمية للغات بـ"مدينة السلام 2"، في نطاق حي "عتاقة"، بحضور نائب المحافظ، الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام للمحافظة، خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد، العميد إيهاب سراج الدين، ونائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اللواء نير حمدي، إضافة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، محمود الفولي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه فصول وقاعات المدرسة، للتأكد من استكمال التجهيزات، وسير العملية التعليمية بها، حيث تُعد أحد مدارس اللغات الرسمية الجديدة، التي تم انشاءها على مساحة 7 آلاف متر مربع، وتشمل 28 فصلاً، منها 4 قاعات لرياض الأطفال، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليون جنيه، بإشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.