مستقرا منذ أول أمس.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020 في مصر

تواصل أسعار الذهب استقرارها لليوم الثاني على التوالي بمحلات الصاغة، بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي شهدتها الأسعار الفترة الماضية، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، الاثنين 19 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 946 و949 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 828 و830 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 710 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و640 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وانخفض معدن الذهب دون 1900 دولار خلال تعاملات أول أمس، في حين تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2353.52 دولار.

الانتخابات الأمريكية تؤثر على أسعار الذهب عالميًا

وفي تقرير صادر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، فإنّه يتوقع أن يكون هناك تأثيرا للانتخابات الأمريكية على سوق الذهب العالمي، وقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، فمن المقرر أن يصاحب السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام كثير من الأحداث، على رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

يذكر أنّ المعدن النفيس سجّل أعلى مستوى تاريخي له خلال شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته Visual Capitalist، فإنّه دائمًا ما تكون المعادن الثمينة هي الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، فضلًا عن كونها سببًا في أنّها تحد من الخسائر خلال اضطرابات السوق، حيث تقوم الحكومات في هذه الأوقات بعمل حزم تحفيزية واسعة، وقد تضطر خلالها إلى طباعة النقود، وبالتالي تؤثر على معدلات التضخم، ومن ثم تظهر المعادن النادرة كمخزن للقيمة.

ومن المتعارف عليه، أنّه تختلف المصنعية دائمًا من محل صاغة لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب سواء 24 أو 21 أو 18، كما يختلف أيضًا باختلاف محلات الصاغة ووجودها من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل غالبًا نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.