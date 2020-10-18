استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي وعيار 18 بــ711 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات، اليوم الأحد، بسبب إغلاق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، وسط حالة من تشوش الرؤية حول توقعات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح أمس اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 946 و949 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 828 و830 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 710 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و640 جنيهًا.