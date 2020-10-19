سفير مصر بالمغرب لـ"الوطن": إصابة صحفي رافق الزمالك بفيروس كورونا

كشف السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن إصابة أحد الصحفيين المصريين المرافقين لبعثوة الزمالك، خلال مواجهة فريق الرجاء المغربي، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح السفير المصري، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الأعراض التي ظهرت على الصحفي المصري، ليست قوية، وحالته مثل اللاعب فرجاني ساسي، مشيرا إلى أنه عزل،وستجرى له مسحة طبية.

وأكدت المسحة الطبية الثانية، إصابة فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، وعزل في المغرب، ولن يعود مع بعثة الأبيض القادمة من هناك، اليوم.

وعاد الزمالك من مواجهة الرجاء المغربي بالدار البيضاء، بانتصار ثمين، عبر هدف نظيف، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتظارا لموقعة القاهرة، السبت المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

وتسبب فيروس كورونا في أزمة كبيرة للأنشطة الرياضية، التي توقفت لفترة طويلة، تجنيا لانتقال العدوى، لكن تم الاستئناف وسط إجراءات احترازية مشددة، يأتي أقساها غياب الجماهير عن المدرجات.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز الـ40 مليون حالة، بحسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز" اليوم، في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة من انتشار الوباء.

كما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس حول العالم مليونا ومئة ألف حالة، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس، بأكثر من 8 ملايين إصابة، ثم الهند بأكثر من 7 ملايين، تتيعهما البرازيل بأكثر من 5 ملايين، وتستحوذ أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية على حوالي 47.27% من عدد الإصابات عالميا.

واحتاج الوباء 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة، مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين عشرة و20 مليون حالة، بينما احتاج ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول عشرة ملايين إصابة منذ ظهور العدوى أول مرة، بمدينة ووهان الصينية، مطلع يناير الماضي.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم، بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.