تعاون بين "الزراعة" الخدمة الوطنية والبنك الزراعي لتنمية الثروة الحيوانية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول ثلاثي للتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعى لتدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثيا، سريعة النمو لتوزيعها على صغار المربين للتربية والتسمين، وأن ذلك يأتي في إطار تبني الدولة لسياسات جديدة تهدف إلى زيادة المطروح من اللحوم الحمراء الجيدة، والمساهمة في تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

ويتماشى ذلك مع دور وزارة الزراعة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، من خلال الدور القومي الذى يقوم به البنك الزراعي المصري بتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الحيوانية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمربيين في نطاق المشروع القومى للبتلو، وبما يتواءم أيضا مع الدور الوطنى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من تدبير وتوفير اللحوم الحمراء؛ للمساهمة في تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وضبط الاسعار.

وأضاف القصير أنه تم توقيع أيضا بروتوكول تعاون أخر ثنائى بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية للتعاون فى مجالات الإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية بهدف تطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية، في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشاد وزير الزراعة بدور جهاز مشروعات الخدمه الوطنية فى توفير الرؤوس المستورده المحسنه مع تسليمها لصغار المربين من خلال البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون في هذا المجال 2 مليار جم وهو يمثل تدعيم اضافى من جانب جهاز الخدمه الوطنيه للمشروع القومى للبتلو وبما يتوائم مع مسئولية الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، التى تعتبر واحدة من الجهات الإنتاجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى تهدف إلى بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ودعم أنشطة البحث العلمى والتدريب.

من ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد على حرص الوزارة على تهيئة المناخ وفتح أفاق للإستثمارات الزراعيه بفرص تمويلية تحفيزية، مع العمل على تطوير ورفع كفاءة كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنه، طبقاً للمواصفات القياسية، والتى تحسن من جودة المنتج المحلى وتزيد العائد الإقتصادى

من جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التنسيق وتضافر جهود العاملين فى كل من وزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنيه، لتذليل أى مشكلات تواجه المستفيدين من المشروع القومى للبتلو المحلى والمستورد على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها، مما انعكس على توفير كميات اللحوم واستقرار أسعارها