مطالب لـ"المركزي" بدعم مبادرات ابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية

طالب المهندس شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق "التحول الرقمي بمصر"، وعلي رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، ونشر الوعي بأمن المعلومات، بالإضافة إلي الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات في تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل، والتأكيد علي تنمية الإبداع والانفتاح الفكري، والابتعاد عن النمطية والجمود، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.

وشدد "مخلوف" علي ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات، وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمي، والتي تكفل القضاء علي المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية، والتوسع في نظام الشمول المالي، وتشجيع رواد الأعمال على تبني وتنفيذ مشروعات الأعمال الرقمية، لقدرتها علي دعم الاقتصاد القومي، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية.

وطالب عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي والبنوك المصرية، بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء علي التهرب الضريبي، الذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، وهو أمر لابد أن يتم التعامل معه من خلال " البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت.

وشدد المهندس شريف مخلوف، علي ضرورة تشجيع إقامة حضانات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.

وأكد "مخلوف"، علي ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفا أن قيمة مساهمة القتنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 30%، بالإضافة إلي تضاعفه سنوياً ببعض القطاعات الصناعية، التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخري.

وقال عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ علي 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بقدوم الشتاء، ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات".