إعلام أثينا: الجيش اليوناني متأهب لمواجهة أي استفزاز تركي في المتوسط

أكدت وسائل إعلام يونانية، الاثنين، أن "الجيش اليوناني متأهب في البحر المتوسط، لمواجهة أي استفزاز تركي".

وقالت صحيفة "إيكاثيمريني" اليونانية، إن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري لأزمة ممتدة في بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط، وفقا لقناة "العربية".

وأضافت الصحيفة، أن قيادت عسكرية يونانية عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي حتى وقت قريب على بحر إيجة وليس شرق المتوسط، مشيرة إلى خطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية.

وقالت اليونان، إنها تسعى مع الاتحاد الأوروبي "لفرض عقوبات صارمة على تركيا"، مشيرة إلى أنها تتوقع مبادرات جديدة من برلين لتغيير السلوك التركي في المتوسط.

وتعليقا على إعلان تركيا منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجة، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، الأحد، أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن "تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر".

وذكرت الوزارة، أن قرار أنقرة بشأن بحر إيجة يُضاف إلى "قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في البحر وشرق المتوسط، وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في الفترة الأخيرة".

وأكدت الخارجية اليونانية، أن "الإجراءات التركية ستتعارض مرة أخرى مع الشرعية الدولية".