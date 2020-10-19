تكريم حكيم وسميرة أحمد واللمبي وزينة ودينا فؤاد في كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تحتفل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، في حدث متميز يوم الجمعة المقبل ٢٣ أكتوبر بتخرج دفعة ٢٠٢٠ بدار أوبرا جامعة مصر تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وبحضور الإعلامي و الكاتب الكبير الاستاذ محمد فودة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الامناء ولجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء.

ويتخلل الحفل مقاطع مصورة لطلاب الدفعة وذويهم كما سيتوج الحفل بتكريم الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبي في العالم العربي وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان محمد سعد والنجمة زينة والفنان ماجد المصري والفنانة دينا فؤاد عن تميزهم في أعمالهم الدرامية والوطنية، ونخبة من أهم النجوم. يقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء تحت إشراف أ.د هشام عطية عميد الكلية و د. لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس من السادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام و أساتذة الكلية و معاونيهم.

ويأتى حفل التخرج فى ظل تصدر كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائمة كليات الاعلام المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، حيث تعد من الكليات المهمة ووصلت لمكانة مرموقة بفضل جهود أساتذتها، وهي كلية منتجة للكوادر الإعلامية التى تهدف لخدمة المجتمع الإعلامي داخل مصر وخارجه.