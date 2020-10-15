حكيم يتعاون مع "ساسو" في أغنية جديدة

يواصل المطرب الشعبي حكيم تقديم الأشكال الغنائية المختلفة بطريقة غير تقليدية، وذلك بعد نجاح آخر أغنياته "صحاب أونطة" التي طوّر من خلالها الأغنية الشعبية، حيث انتهي حكيم من تسجيل أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور العربي مع الموزع الموسيقي إسلام ساسو.

واستطاع الفنان حكيم أن يحقق نجاحًا هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات انتصارات أكتوبر، حيث كنت الأولى بالمنصىة، والثانية بمنطقة الجلالة.

وأعرب الفنان حكيم عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، والتي أحياها وقدم من خلالها عددًا من أشهر أغنياته، وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال إن مشاركته في حفلات أكتوبر تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، مؤكدًا ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

وأضاف حكيم أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لبلده.

وتصدر حكيم قائمة التريندات بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد تقديمه حفل نصر أكتوبر المجيد، بمدينة الجلالة في العين السخنة، والذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليتفاعل الآلاف معه للمرة الثانية بعد غنائه في حفل المنصة الجمعة الماضية.

حكيم يتعاون مع المدفعجية في أغنية جديدة قريبا

وطرح حكيم في الفترة الأخيرة أغنية "صحاب أونطة"، وتعدى عدد مشاهدي الفيديو كليب الخاص بالأغنية على موقع "يوتيوب" حاجز المليوني مشاهد، فيما كشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات مع فريق المدفعجية والتى سيتم طرحها قريبًا.

وأوضح حكيم بأنه سيطرح ميني ألبوم نهاية العام الجاري ويضم 6 أغنيات، موضحًا أن أغاني الألبوم ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.

و"صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، والفيديو كليب مدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وجاءت الأغنية من إخراج حسام الحسيني في أول تعاون بينهما.