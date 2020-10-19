شروط المشاركة بدورة الموبايل سينما الأفلام القصيرة من الشباب والرياضة

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومن أجل تمكين الشباب لمكافحة ظواهر العنف المختلفة التي قد يتعرض لها المرأة والأطفال، تقدم الوزارة الدورة التعليمية "موبايل سنيما".

وتستهدف الدورة التعليمية، تعريف الشباب بكيفية استخدام الموبايل لإنتاج أفلام قصيرة، من خلال التعرف على أساسيات سرد القصص وتسجيل الفيديو، من خلال إنتاج أفلام وثائقية متنقلة قصيرة، والتعامل مع أدوار الجنسين وديناميات الجنسين من خلال أدوات رقمية حصرية مجمعة في تجربة تعليمية افتراضية".

عدد الدورات (4) وسيتم اختيار المشاركين طبقًا لأولوية التسجيل وتوافر الشروط التي تم إعلانها بالاستمارة، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

شروط المشاركة بالدورة

سيتم تنفيذ 4 كورسات تباعًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بواقع 12 مشارك بالدورة الواحدة، وسيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة طبقًا للشروط على صفحة الوزارة.

- وجود دافع للمشاركة في الكورس والاهتمام بقضايا مواجهة العنف ضد المرأة والطفل.

- أن يتراوح سن المتقدم للكورس من 16 إلى 30 عامًا.

- مدة الكورس 4 أيام تدريبية ويجب أن يكون المتقدم متفرغًا تمامًا خلال الكورس.

- توافر بعض البرامج الأساسية للتدريب (MS-Teams – KineMaster).

- توافر جهاز كمبيوتر مع كاميرا ويب وصوت وسماعة رأس (المشاركة عبر الهاتف ليست أساسية).

- توافر مكان هادئ أثناء تنفيذ التدريب.

- توافر إنترنت ADSL بسرعة قوية مع توافر إنترنت احتياطي في حال انقطاع الإنترنت.

- وجود حساب شخصي على جوجل.

- توافر محمول به كاميرا عالية الدقة على الأقل 5 ميجا ومساحة تخزين كبيرة وأداء الميكرون يكون عالي الجودة.

- سيتم اختيار المشاركين طبقا لأولوية التسجيل.

- سيتم إبلاغ المشاركين عن طريق الإيميل المسجل بالقبول في الدورة وموعد الدورة التي تم القبول فيها.

- يكون آخر موعد للتسجيل بالدورة 22 أكتوبر الحالي.

مميزات الدورة

- الحصول على شهادة تقدير.

- اختيار أفضل مشروع تخرج.

- اختيار أفضل مشارك والحصول على دورة TOT في مجال صناعة أفلام الموبايل.

ويمكن للراغبين التسجيل من هنــــــــــا.