تفاصيل التدريب المجاني عن ريادة الأعمال من وزارة الشباب والرياضة

تماشيًا مع روح العصر الحديث، الذي أصبح يولي ريادة الأعمال اهتماما خاصا، باعتبارها الاتجاه الاقتصادي العالمي، تنظم وزارة الشباب والرياضة، تدريب أون لاين عن ريادة الأعمال.

وتعرف ريادة الأعمال بأنها، تحديد والبدء في مشروع تجاري، وتوفير المصادر، وتنظيم الموارد اللازمة، واتخاذ كلٍ من المخاطر والعوائد المرتبطة بهذا المشروع في الحسبان عند التوجه نحو مشروعات الريادة.

ماذا تقدم تدريب ريادة الأعمال؟

وتقدم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومبادرة طور وغير لايف تدريب مجاني عن ريادة الأعمال، والتي ستجيب عن العديد من الأسئلة التي تخطر ببال المتدربين مثل.

ما هي مصطلحات ريادة الأعمال؟ وما هي الخطوات السليمة التي يمر بها أي مشروع حتى يتم تحققه على أرض الواقع؟

ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة؟

كيف يتم عمل دراسة جدوى لمشروعك وادارة الموارد؟

كيف تحصل على تمويل مناسب لمشروعك؟

بالإضافة إلى مهارات أخري، ستتعرف عليها خلال التدريب اللايف والذي سيتم مع مدربين معتمدين من وزارة الشباب وشركة مايكروسوفت

ويحصل المتدرب على شهادة الكترونية مجانية معتمدة

سن المتدربين

ويمكن للفئة العمرية ما بين 16 إلى 40 عام التقديم اونلاين من خلال الدخول هنـــــا.

سيتطلب الأمر استيفاء بعض البيانات مثل الاسم رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف، المواعيد المناسبة سواء صباحية أو مسائية.

بعدها سيتم التواصل معك عبر تطبيق الواتساب، لإبلاغك بلينك الخاص بالتدريب الأون لاين، بالإضافة إلي المواعيد.

طور وغير هي مبادرة مجانية تقدمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر تعمل على إتاحة تدريبات تنمية مهارات وبناء قدرات في أكثر من مجال يحتاجه سوق العمل (تكنولوجي– برمجة– ذكاء اصطناعي- تسويق– مهارات حياتية– موارد بشرية– خدمة عملاء- مبيعات– استشارات مهنية– توظيف– عمل حر).