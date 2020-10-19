"عمال مصر" فى احتفالية نصر أكتوبر: سنظل على العهد خلف السيسي 

نظمت المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفاليه كبرى، اليوم، بمناسبة حرب أكتوبر، في حضور جبالي المراغي، رئيس الاتحاد والقيادات العمالية.

وقال "المراغي" إن القيادات النقابية وقيادات الاتحاد يحرصون على المشاركة في تلك الاحتفالية الكبيرة، مؤكدا دعم اتحاد العمال للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وتوفر فرص العمل وترفع الإنتاج والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

ولفت محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد شباب العمال، إلى أن نصر أكتوبر المجيد، يعد معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين بعبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس وتدميرخط بارليف، ليقدم الجيش المصري درسا عسكريا في الإرادة والمواجهة ويظل نصر أكتوبر شاهدا على بسالة المقاتل المصري وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

وفى كلمته ممثلا عن النقابات، قال "مروان عبد الحميد" نقيب جمارك القاهرة، إننا عمال مصر سيظلون علي العهد دائما ولن يسمحوا بالتصالح مع من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، مشيرًا إلى أن اتحاد شباب العمال سيشهد طفرة فى الأيام المقبلة بالعمل علي بناء شباب عمال مصر ثقافيا وسياسيا واجتماعيا في القاهرة والمحافظات وتوعيتهم بأهمية حب الاوطان ومخاطر حروب الجيل الرابع ومعارك خطف واستهداف العقول التي تهدف إلي تفتيت وتدمير الدول ذاتيا

وفى نهاية الاحتفاليه تم تكريم عددا من الكوادر العمالية والنقابية وكذا مجموعة من المشاركين فى حرب اكتوبر المجيده

حضر الاحتفالية، ايمان جابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نيابة عن وزير الشباب، والقسً سارجيوس شحاته، من الكنيسة الارثوذكسية، والقس سعيد عيد، ممثل الكنيسة الانجيلية، وعن الكنيسه المصرية القس أرميا مكرم، واللواء المهندس مصطفي هدهود، محافظ البحيرة السابق، والمستشار باسم حلقة نقيب العاملين بالسياحة والمهندس إمام العدوي، مستشار وزير القوي العاملة.