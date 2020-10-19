تحرير 45 محضر حرق مكشوف وتوزيع مفارم "مخلفات الزراعة" بأسيوط

أكدت مدير إدارة البيئة بمحافظة أسيوط، هالة فرغلي، أن الحملات المكثفة التي تنفذها الإدارة في مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، لمنع ممارسات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، في إطار جهود مكافحة "السحابة السوداء"، أسفرت عن تحرير 45 محضراً، بحق عدد من المزارعين.

وقالت مسئولة البيئة بأسيوط إن المخالفات التي تم رصدها في عدد من القرى والنجوع، خاصةً في مراكز أبنوب والقوصية ومنفلوط وديروط، مشيرةً إلى أن المحاضر تتضمن توقيع غرامات مالية على المخالفين، تبدأ من 1000 جنيه، تصل إلى 10 آلاف جنيه، حسب مساحة الأرض.

وأكدت "فرغلي" استمرار الحملات التي يتم تنفيذها دورياً بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وجهاز شئون البيئة، حفاظاً على صحة المواطنين، والعمل عى القضاء على هذه الظاهرة.

ووجه محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بديوان المحافظة، ومديرية الزراعة، لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وضرورة استخدام مفارم للمخلفات الزراعية، وتشغيلها بالقرى والمراكز، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إليها، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

وأشار المحافظ إلى تنظيم العديد من الندوات وحملات التوعية بالقرى والنجوع، لتوعية المواطنين والمزارعين والفلاحين، وإرشادهم بكيفية التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات، وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة والحملات الويومية لضبط المخالفات البيئية بقرى ومراكز المحافظة، خاصة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "الذرة الشامية"، وتحرير المحاضر الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين المتسببين في تلوث البيئة.