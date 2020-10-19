تفاصيل الاشتراك في مهرجان إبداع التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك بـمهرجان إبداع في دورته التاسعة لعام 2020 /2021، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، ويشتمل المهرجان على 22 مجال من المجالات الأدبية والعلمية والفنية.

ويشارك في لجنة تحكيم المهرجان نخبة من الفنانين والمبدعين من بينهم الفنانة فردوس عبدالحميد، حسين حمودة، إبراهيم عبدالمجيد، الشاعر أحمد بخيت، عمرو حسن، وغيرهم.

الشروط العامة لمهرجان إبداع

1- الالتزام التام بكافة الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان.

2- الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال لوزارة الشباب والرياضة وفقاً للمواعيد الواردة بالنشرة ولن تقبل الأعمال بعد المواعيد المدرجة بالنشرة التفصيلية.

3- يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الطالب/ الجامعة/ المعهد/ الأكاديمية قد شارك في مهرجان إبداع الموسم الثامن أو أي مسابقات أخرى.

4- يُسمح بمشاركة عدد (2) فقط من طلاب الجامعات المفتوحة وطلاب الدراسات العليا في المرحلة السنية من 18 - 27 سنة على مستوى المهرجان فيما عدا مجال "الفنون التشكيلية ومجال العزف الموسيقي".

5- حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفائزة ملك لصاحبها، ويحق لوزارة الشباب والرياضة استخدامها إذا ارتأت ذلك.

6- على المشترك الحضور أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات التصفيات النهائية وفق المواعيد المقررة والأماكن المحددة، وذلك شرط أساسي لتقديم العمل المقدم منه/ منها واستحقاق الجائزة في حالة الفوز "بعد تصفيات لجنة التحكيم".

7- التأكيد على الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة/ المعهد/ الأكاديمية للاطلاع عليها من قبل لجنة التحكيم أو مسئول وزارة الشباب والرياضة.

8- في حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعاد المخالف من التحكيم.

9- لا يسمح بمناصفة الجائزة في أي مستوى من المستويات أو في أي مجال من مجالات التسابق.

10- لا يحق للطالب المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعاد الطالب من المسابقة.

11- لا يحق للذين يتم الاستعانة بهم من خارج الجامعة في المجالات الجماعية الإقامة والاعاشة أثناء التحكيم النهائي، ولا صرف أي مبالغ من قيمة الجائزة في حالة الفوز.

12- يمكن للطالب / الطالبة الذي لم تشارك جامعته/ معهده/ أكاديميته في أي نوع من المسابقات ويرغب في الاشتراك التوجه للوزارة مباشرة بالدور السادس لاستيفاء بيانات استمارة المشاركة وتوقيعها من رعاية شباب الجامعة، المعهد، أو الأكاديمية.

13- يحق للسادة أعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من الطلاب "هل من إبداعهم أم منقولة من غيرهم".

14- ضرورة التزام المتسابق بالحضور بمواعيد التحكيم المحدد وفي حالة التأخر يتم خصم درجات تقييمه بالمهرجان.

شروط الاشتراك في المجالات الأدبية

أولا: مجال الرواية

وذكرت الوزارة والشروط والأحكام العامة للمهرجان، و تفاصيل الاشتراك في مجال الرواية، وجائزة بعنوان "لطيفة الزيات"، وهي:

- موضوع المسابقة غير محدد ومفتوح.

- يشارك المتقدم برواية واحدة فقط.

- ألا تقل الرواية عن (70) صفحة، بنوع خط بنط "16 Simplified Arabic ، على أن يكون العنوان بنفس نوع الخط مقاس 18.

- لم يسبق الفوز بهذا العمل في أي مسابقات أخرى.

- لم يسبق نشر العمل من قبل.

- ألا يكون قد شارك بهذا العمل في "مهرجان إبداع في دورته الثامنة أو أية مسابقات أخرى".

- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر ومغلفة في شكل كتيب من أصل +4 CD مكتوبة على ملف ورد.

- أن يكون العمل إبداعا أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اّخر.

- يتم تصعيد الأعمال التي تحصل على نسبة (60 %) فأكثر من مجموع الدرجات من خلال لجنة التحكيم لمناقشتها في التصفيات النهائية.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بأفضل (3) متسابقين.

ثانيا: مجال التأليف المسرحي

وجاءت تفاصيل الاشتراك في مجال التأليف المسرحي، والجائزة بعنوان "يعقوب صنوع"، وهي:

- المشاركة بعمل مسرحي من فصل واحد.

- أن يكون العمل جديداً ولم يسبق له الفوز في مسابقة أخرى.

- أن يكون العمل إبداعاً أصيلا وغير مقتبس ويعبر عن قضايا مصر الاجتماعية والسياسية والتراثية.

- تقدم الأعمال مكتوبة بالكمبيوتر، بنط 14 علي ورق A4ومغلفة في شكل كتيب من أصل وثلاث صور+ CD.

- لغة النص المسرحي اللغة العربية "الفصحى أو العامية" شعراً أو نثراً.

- يتم تصعيد الأعمال التي تحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات من خلال لجنة التحكيم لمناقشتها في التصفيات النهائية.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (3) متسابقين.

- التنبيه على المشاركين في هذه المسابقة الاطلاع على شروطها للأهمية.

ثالثا: مجال القصة القصيرة

وجاءت تفاصيل الاشتراك في مجال القصة القصيرة ، دورة "محمود البدوي "، كما يلي:

- يشارك كل متسابق بقصة واحدة "في حدود 1500 كلمة" ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بهذا الشرط.

- يراعى سلامة العمل اللغوية مع الابتكار ومراعاة الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة.

- أن يكون العمل إبداعاً أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من قصة بلغه أجنبية أو فيلم.

- أن يكون النص حديث الكتابة ولم يسبق له المشاركة في ابداع 8 أو الفوز في مسابقات أخرى.

- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وثلاث صور بنط 16 Times New Roman + CD.

- من حق لجنة التحكيم استبعاد النصوص دون المستوي الأدبي أو التي يقل تقييمها المبدئي عن (60 %) من مجموع الدرجات وعدم التصعيد للتحكيم النهائي.

- المناقشة الشفوية مع المتسابقين جزء معتبر من ضمن التقييم في المراحل النهائية.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (3) متسابقين.

رابعا: مجال الشعر

وجاءت تفاصيل الاشتراك في مجال الشعر "الفصحى – العامية – كلمات أغاني "، جائزة صلاح جاهين، كما يلي:

- موضوع المسابقة مفتوح.

- يجب أن تكون قصيدة الشعر (مُشكلة) لا تزيد عن 40 بيتاً (الشعر العمودي)، أو50 سطراً (حر)/ بخلاف غلاف مكتوب عليه "الاسم، الجامعة، الكلية، المعهد، الأكاديمية والقسم".

- تقدم الأعمال مكتوبة على الكومبيوتر بنط (20) simplified Arabic والعنوان بنط (22) simplified Arabic من أصل وثلاث صور + CD.

- لم يسبق التقدم بالأعمال الشعرية المقدمة لأية مسابقة أخرى.

- أن يكون العمل إبداعاً أصيلاً للمتسابق، وفى حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق.

- يتم تصفية الأعمال المشاركة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد المشاركين الذين يحصلون على نسبة أكثر من 60% من مجموع الدرجات إلى التصفيات النهائية.

- لا يجوز للطالب المشاركة في أكثر من مجال أو بأكثر من نص.

- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (9) متسابقين

- (3) أعمال من شعر الفصحى + (3) أعمال من شعر العامية + (3) أعمال من شعر الأغنية.