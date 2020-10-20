في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب منع عرض إعلانات نعيمة الصغير بالتليفزيون

تعد الفنانة نعيمة الصغير واحدة من الفنانات القلائل التي حققت شهرة كبيرة بالأدوار الشريرة لما تتمتع به من ملامح حادة وقوة في الأداء، ولكنها اشتهرت أيضًا بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية، ومن خلال العديد من الأعمال الفنية استطاعت أن تكسب حب وعشق الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي.

ولدت الفنانة نعيمة الصغير في 25 ديسمبر عام 1931 بمدينة الإسكندرية وفي بداية عملها الفني دوما ما كان يراودها حلم أن تكون مطربة وليست ممثلة، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية مع كبار النجوم والمخرجين ليصل رصيدها الفني إلى ما يقرب من 200 عمل فني خلال مشوارها الفني.

ومن خلال برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الماكيير محمد عشوب سرد جانبا آخر في حياة الفنانة نعيمة الصغير لم يعرفه الكثيرون وهو تقديمها حملة إعلانية من بطولتها ولكن الرقابة قد أوقفت الحملة ومنعتها من العرض على شاشات التلفزيون.

وقال "عشوب" إن مخرج الإعلانات الشهير صلاح حبيب تحدث معه عن نيته في إعداد حملة إعلانية كبيرة لشركة "الشمعدان" الشهيرة بفترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فرشح عشوب له الفنانة نعيمة الصغير وأقنعه أن تقوم هي بأداء الحملة الإعلانية واتفقوا على كل شيء، وذهب عشوب لإخبارها ووافقت على أداء الحملة الإعلانية.

وأكد "عشوب" أنه خلال عمل نعيمة الصغير بالحملة الإعلانية قدمت العديد من الشخصيات فيها، وقام المخرج صلاح حبيب بالانتهاء من التصوير وعمل المونتاج وذهب لتسليم الإعلان للتلفزيون، مضيفا بأنه جاء رفض تام لعرض الحملة الإعلانية على شاشة التلفزيون وحينما سأل المخرج صلاح حبيب عن سبب الرفض قالوا له أن نعيمة الصغير تصدر إيحاءات جنسية في الإعلان.

وذهب المخرج صلاح حبيب إلى الماكيير محمد عشوب الذي أبدى اندهاشه من سبب الرفض الذي أعلنته الرقابة وحاول إقناع حبيب بعرض الإعلان في السينما تفاديا للخسارة التي لحقت به، فيما أبلغ نعيمة الصغير بوقف عرض الحملة الإعلانية وقال لها عن السبب، فما كان من نعيمة الصغير سوى الذهاب إلى رقيبة التلفزيون بنفسها رافضة الاتهام وبأنها لا تسمح بأن يقال هكذا عنها، ولكن بالفعل لم يتم عرض الإعلان بالتلفزيون إلا أنه تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة مع إعلانات تجارية أخرى شاركت بها نعيمة الصغير.

وكانت رحلت عن عالمنا الفنانة نعيمة الصغير في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1991 عن عمر ناهز 59 عامًا، بعدما حققت شهرة واسعة وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة والتي وصلت إلى ما يتجاوز الـ200 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية.