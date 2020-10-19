حاكم نيويورك يسمح بإعادة فتح دور السينما خارج المدينة

أعلن حاكم مدينة نيويورك أندرو كومو يوم السبت أنه سيتم السماح بإعادة فتح دور السينما خارج المدينة بسعة محدودة في 23 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار إعادة فتح دور السينما مع أخذ الاحتياطات المعمول لتفادي فيروس كورونا بها حيث سيتم تحديد سعة الجماهير بنسبة 25 %، ويُشار إلى ما يصل إلى 50 شخصًا لكل عرض، ورأى صناع السينما بأن إعلان يوم السبت انتصار رئيسي للصناعة حتى لو لم تتمكن دور السينما في مدينة نيويورك والتي تعد ثاني أكبر سوق للسينما في البلاد بعد لوس أنجلوس من فتح أبوابها بعد.

وخلال مؤتمر صحفي أعلن الحاكم بأن المسارح لن تفتح إلا في المقاطعات التي تقل عن 2% من إيجابية COVID-19 بمتوسط 14 يومًا وليس بها "مناطق عنقودية". كما تشمل احتياطات السلامة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات إلا عند الجلوس وتناول الطعام والشراب ، والتباعد الاجتماعي بين الأطراف. المقاعد المخصصة ستكون مطلوبة في جميع المسارح.

وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الأهم بين صناع السينما وفريق عمل حاكم نيويورك ، والذي حدث يوم الجمعة وكان أصحاب دور العرض محبطين لأسابيع بسبب نقص التواصل ووصل هذا الإحباط إلى نقطة تحول في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال أصحاب دور العرض إن حاكم الولاية كان بعيدًا عن الاتصال بعدم السماح لدور السينما بإعادة فتحها عندما سمح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من الشركات العامة.

وفي الأيام الأخيرة، بعثت اللجنة التنفيذية لاتحاد السينما العالمية برسالة إلى كومو حاكم ولاية نيويورك تطلب فيها من المشرع السماح بإعادة فتح دور السينما كلما أمكن ذلك.