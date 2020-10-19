ضبط مراجع تحصيل بـ"مياه سوهاج" اختلس 111 ألف جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة، فرع الوجه القبلي بسوهاج، مراجع تحصيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاختلاسه مبالغ مالية من توريدات المحصلين وعدم توريدها للخزينة، بلغت جملتها 111427 جنيها.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي، يتضمن ضبط "ا.س.ا" مراجع تحصيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع طما، بتهمة الإستيلاء على مبلغ 111 ألف جنيه 427 جنيهًا من توريدات المحصلين، وعدم توريدها لخزينة الشركة.

وجاء في المحضر المحرر، أن المتهم يعمل مراجع تحصيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع طما وتم إيقافه عن العمل لوجود عجز في عهدته من حصيلة توريدات 9 محصلين.

وتمكنت الأموال العامة من الحصول على المستندات الدالة على صحة الواقعة وتأكد ذلك بتقرير القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وبسؤال المتهم أعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها لخزينة الشركة، وجرى تحرير محضرً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.