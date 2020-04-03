الأموال العامة تضبط 5 قضايا إتجار في النقد الأجنبي بسوهاج والإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 5 قضايا تحويلات مالية وإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي سوهاج والإسكندرية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اضطلاع (عدد من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات) بمحافظتي (سوهاج - الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، وجنوب الصعيد استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتي (سوهاج - الإسكندرية).

وأسفرت الجهود عن أسفرت جهودها عن ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، لقيامه بالاشتراك مع (والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهما 1.5 مليون جنيه.

كما تم ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع (شقيقه – يعمل بالخارج) ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهما 1,5مليون جنيه.

كما تم ضبط (صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع (نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا)، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهما 2 مليون جنيه.

وكذلك ضبط (صاحب مكتب سفريات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته 536 ألف جنيه.

وضبط (مسؤول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (2360 دينار ليبي – 15170 جنيه مصري).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.