مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد "إعلان السلام" مع إسرائيل

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد قراراً بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام‬⁩، "معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل".

ووجه المجلس بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق، وفقا لقناة "العربية". ⁧

وأعرب ‏مجلس الوزراء عن ثقته في أن ⁧‫الاتفاق سيشكّل رافداً من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية، أمس الأحد، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقا، الثلاثاء، للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

ويأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل و 10 رحلات شحن أسبوعيا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وأفادت الوزارة أن اتفاق الطيران سيجري توقيعه في مطار بن جوريون، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.