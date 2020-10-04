الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة، الذي تم أمس في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن تقديرها لجهود الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وكل الأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي، مجددة تأكيدها على وقوف الإمارات التام مع السودان الشقيق، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

كما أعربت عن أملها في أن يحقق هذا الاتفاق التطلعات المرجوة، ويرسخ متطلبات السلام بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.