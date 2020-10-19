 5 مشاهد تبرز الوجه الرياضي لرئيس الوزراء

فعاليات عديدة ظهر فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كرجل رياضي من الطراز الأول، كان آخرها تشبثه بالحبل أثناء الكشف عن آبار جديدة، مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة، منذ أكثر من 2500 عام، بمنطقة سقارة، حريصاً على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة، تشجيعاً منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

وفي أول فعالية رياضية أقيمت بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي، شارك رئيس الوزراء في سباق الدراجات وكرة اليد وكرة القدم، وتمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه المكون من وزيري الطيران وقطاع الأعمال وهاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزير المالية، ضد فريقه المقابل المكون من وزير الشباب والرياضة، ووزير الزراعة، ووزير شؤون المجالس النيابية، ووزير الإنتاج الحربي.

وفي أكتوبر 2018، شارك "مدبولي" أثناء تفقده استاد الشرقية طفلة صغيرة لا يتخطى عمرها الـ10 سنوات بلعب تنس طاولة، وداعبها بعد سقوط الكرة، قائلاً: "شوفتي أنا ملعبتش بقالي كتير"، كما حرص على مشاركة بعض الطلبة بإحدى المدارس اللغات بمحافظة أسوان على لعب تنس طاولة على هامش زيارته لها.

كما كان لـ"مدبولي"، سبق رياضي خصوصاً في فترة شبابه، حيث انضم حينها للقلعة البيضاء كلاعب كرة يد، وحقق بطولات عدة محلية وأفريقية مع نادي الزمالك، رغم انشغاله بالدراسة في كلية الهندسة، وتم تكريمه بعد مضي سنوات من اعتزاله اللعب من الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنح درع التكريم وقميص لاعب كرة يد بالمنتخب الوطني، يحمل اسم الدكتور مدبولي ورقم 7، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه خلال الفترة التى كان يلعب فيها كرة اليد فى مرحلة الشباب.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.