أبرزها الآله سوكر.. زيارة رئيس الوزراء لسقارة تكشف عن 3 تماثيل فريدة

كشفت وزارة السياحة والآثار عن ثلاثة تماثيل جديدة ضمن الكشف الأثري الذي زاره اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال مصدر بمنطقة آثار سقارة لـ"الوطن"، أن الكشف الأثري يضم ثلاث تماثيل للآله "بتاح سوكر أوزير"، و"بتاح أوزير" المسئول عن أعماق العالم السفلي، وصورة المصري القديم مرتديا كفنا كدلالة لارتباطة بالعالم السفلي.

وأضاف أن وجود تماثيل الآله سوكر بالكشف الأثري هو أمر طبيعي بمنطقة سقارة التي تنسب لذلك الإله الذى احتضنه إقليمها خلال عصر الدولة القديمة ومنها استمد اسمه، وكانت بداية الاعتقاد فى ذلك المعبود أنه من رعاة عمليات الزراعة والحرث، ثم سكن تحت الأرض فأصبح راعيا لم يسكنون تحتها، وفى نطاق أقليم سوكر "سقارة" على الجانب الشرقى من الوادى، هناك "أسكر" أو "الصف" التى اكتسبت اسمها من الإله سوكر أيضا، وفى الشرقية انتقل إليها.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الاعلي للاثار. ووجه الدكتور مدبولي الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الاعلي للآثار علي المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الاثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم.