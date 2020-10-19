ننشر أجندة احتفالات "ثقافة أسوان" بتعامد الشمس على رمسيس الثاني

تنطلق مساء اليوم احتفالات قصور الثقافة بأسوان بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، ضمن الاحتفالات الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية وذلك على مسارح المواقع الثقافية التابعة لثقافة أسوان.

وشملت أجندة الاحتفالات عروض لفرق "أسوان للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، بنى سويف للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية" مساء اليوم، إلى جانب عرض آخر غدًا الثلاثاء على مسرح قصر ثقافة كوم امبو لفرقتي "الأقصر للفنون الشعبية وتوشكى للفنون التلقائية" وعرض آخر لفرقتي "أسوان للفنون الشعبية و بنى سويف للفنون الشعبية" على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين يوم الاربعاء المقبل، فضلا عن عروض أخرى على مسارح "قصر ثافة الرديسية، السباعية، كلابشة، مكتبة الطفل والشباب بدراو/ وتبدا العروض متزامنة في السابعة من مساء الأربعاء.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمان، جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل علي ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان، و هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة من العالم.

وبحسب تصريحات الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير آثار أسوان، قال إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس تستمر لمدة 20 دقيقة وتتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالا بموسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالا ببدء موسم الحصاد ، حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل ( أمون ورع حور وبيتاح ) التي قدسها المصري القديم حيث تخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس ، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لفكر واعتقاد لوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني ورع.