السياحة: احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس محدودة هذا العام

كشف ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل بأسوان فجر يوم الخميس المقبل ستكون "بسيطة" للغاية هذا العام بسبب ظروف فيروس كورونا إضافة إلى تراجع أعداد السياح الموجودين حالياً بكل من الأقصر وأسوان.

وأضاف عجمي لـ"الوطن"، ان القائمين على الاحتفالية من العاملين بوزارة السياحة والآثار بأسوان، مؤكدا أن مسئولى محافظة أسوان اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الاحتفالية.

وأشار إلى أن احتفالية هذا العام ستكون الأقل حضورا مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لعدم وجود أعداد كبيرة من السياح، لافتا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا وارتفاع نسب الإصابات بالمرض فى أوروبا أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية التى كانت تفد من عدد من البلدان الأوروبية خصيصا لمشاهدة تلك الظاهرة الفريدة على الطبيعة.

وأوضح "عجمى"، أن أعداد السياح الأجانب الموجودين بالأقصر وأسوان حاليا "ضعيف" للغاية، وغالبية السياح الذين يزورون الأقصر حاليا يفدون إليها عبر الرحلات اليومية القادمة من الغردقة.

ولفت إلى ان أسبانيا ستبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل فى تسيير أولى رحلاتها إلى الأقصر وذلك بعد توقف لنحو 10 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إنه سيتم نقل السياح الراغبين فى مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس من الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام ستكون مختلفة وذلك كونها المرة الأولى التى تقام فى ظل وجود فيروس كورونا.

يشار إلى ان الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني، مرتين كل عام يومي 22 أكتوبر، و22 فبراير، ويعتقد البعض أن تلك الظاهرة تحدث بالتزامن مع مولد الملك رمسيس الثاني، ويوم تتويجه ملكا على مصر.