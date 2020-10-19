بمشاركة 25 جامعة مصرية.. "بنها" تكرم طلاب برنامج علوم الفضاء

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حفل ختام التدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية، اليوم، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

وعبر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن سعادته بمشاركته في الحفل الختامي لبرنامج المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، ويعد من أهم ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، والذي يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وصقل مهاراتهم، وربط الدراسة الأكاديمية بالدراسة العملية لتخريج وإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، يرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية ويكون سبيلا للارتقاء بهذا المجال الهام الذي يقاس به تقدم الأمم وحضارتها.

وأكد محافظ القليوبية أنالبرنامج يعد تأكيدا للدور الأساسي لوكالة الفضاء المصرية، وإيمانا من الدولة بأهمية علوم تكنولوجيا الفضاء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي بدأت التوسع في علوم الفضاء، وأشاد بوكالة الفضاء المصرية على توفير دعم مالي وميزانية كاملة لإنشاء قمر صناعي بجامعة بنها في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتقدم المحافظ بخالص الشكر لكل الجهات الشريكة في تنظيم البرنامج وعلى رأسها جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية مقدما الشكر أيضا للطلاب والباحثين الذين قدموا مشروعات علمية متميزة، في مجال تصنيع الأقمار الصناعية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لأي مبادرة أو مشروع أو برامج تنفذها الجامعة لخدمة البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة إلى تقدير جامعة بنها لأهمية برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال الذي يلعب دورا متزايداً في ازدهار المجتمعات الحديثة ويؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجيا بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية ومجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي المصري مستقبلا، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.

ولفت إلى أن جامعة بنها أسست شراكة استراتيجية قوية مع وكالة الفضاء المصرية بدأت بتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين شاركت بموجبها الجامعة الوكالة في العديد من الأنشطة التي من شأنها دعم برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.

وأضاف رئيس الجامعة أن فريق طلاب كلية الهندسة ببنها شارك بالتعاون مع الوكالة هذا العام بمشروعي تخرج "بدايتي" وإنجاز 30% من بناء قمر صناعي تعليمي صغير محدد المهام، كما شاركت الجامعة الوكالة في تنظيم واستضافة يوم الفضاء بمشاركة كبيرة من الطلاب والخريجين والأكاديميين المهتمين بمجال علوم الفضاء.

وفى نهاية كلمته قدم رئيس جامعة بنها خالص التهاني للطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، كما قدم الشكر والتقدير لفريق العمل من جامعة بنها والوكالة الذي نظم ونفذ وتابع وقدم الرعاية اللازمة للطلاب خلال فاعليات هذه المدرسة الصيفية.

ونوه الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أهمية بروتوكول التعاون مع جامعة بنها في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

وأشاد القوصي بفعاليات المدرسة الصيفية لتدريب الطلاب على علوم وتكنولوجيا الفضاء بمقر الجامعة فى العبور والذي شارك فيها 400 طالب وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة حيث حققت نتائج كبيرة على أرض الواقع رغم ظروف فيروس كورونا وهو ما يؤكد اهتمام قيادة الجامعة بتنظيم الدورات التدريبية.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه جارى إنشاء مراكز لتكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية ومنها جامعة بنها بتمويل من الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة مؤكدا أن الطلاب النابغين فى الجامعات هم الرصيد العلمي المؤهل للوكالة في حال ضمهم إلى كوادر العمل في برنامج الفضاء الوطني المصري.

وقام محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بافتتاح معرض المشروعات الطلابية وتكريم المشاركين فى المدرسة الصيفية بمقر الجامعة فى العبور.