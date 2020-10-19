الأردن يحبط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين

أحبطت السلطات الأردنية، محاولة تهريب 48 كيلوجراما من الكوكايين في طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان، وأوقفت شخصين ضالعين في العملية، حسبما أعلنت قوات الأمن في المملكة الاثنين.

وقالت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك، إنه "تم إحباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وضُبط خلالها "48 كيلوجراما من تلك المادة المخدرة".

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبينت نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".

وحسب البيان فإن مادة الكوكايين تم إحضارها في طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولي (30 كم جنوب عمان) وقد "أخفيت بطريقة سرية بداخله".

وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95 بالمئة من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.