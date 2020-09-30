أصالة في 3 سنوات.. حيازة كوكايين وطلاق وقتل خطأ لنجلها وتحريم أغنيتها

خلال السنوات الثلاث الماضية، تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لعدد كبير من الأزمات التي جعلتها تتصدر محركات البحث وهاشتاجات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين اتهام في حيازة مادة الكوكايين، وانفصال أسري وطلاق ابنتها.

ترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز الأزمات التي تعرضت لها المطربة السورية، خلال السنوات الثلاث الماضية.

في يونيو 2017، تم احتجاز الفنانة أصالة نصري، في مطار بيروت، بعد أن اكتشفت سلطات الأمن بالطار عن حيازتها لمادة الكوكايين فى علبة الماكياج الخاصة بها، وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية، بأن اصالة أخبرته أنها ليس لها علاقة بالمادة، ولكن تم تحويلها لقسم حبيش فى بيروت، وبعد ساعات تم السماح لها بالعودة للقاهرة وكان يرافقها فى الرحلة زوجها فى ذلك الوقت طارق العريان وشقيقها أنس نصري.

وفي 2018 تعرضت أصالة لصدمة أخرى، لكن مع ابنتها شام، بعد ان انفصلت الاخيرة عن زوجها احمد الجوهر فى علاقة زوجية لم تدم اكثر من اربع سنوات وشهدت العلاقة مشاكل عديدة ولم تسفر الزيجة عن اطفال، ورغم ان شام خطبت بعدها فى 2020 من طبيب مصري، إلا أنها انفصلت عنه أيضًا، ولكن هذه المرة لم تعلن عن الانفصال.

أما عام 2019، كان عام الأزمات الكبرى في حياة أصالة نصري، فشهد رسميا خبر طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، بعد قصة حب عنيفة استمرت لأكثر من 12 عامًا، وشهدت طفلين.

وأشارت الأخبار إلى أن الانفصال جاء بعد قصة حب جديدة وقع فيها العريان، ورفضت أصالة البوح عن الانفصال، إلا مع بداية عام 2020، وشهد العام أيضا جريمة قتل ارتكبها نجل أصالة خالد الذهبي، بطريق الخطأ، حيث قتل شاب مصري بسيارة وزوج، ولدته طارق العريان.

وأشارت المصادر في ذلك الوقت إلى أن أصالة عوضت أسرة المقتول بمليون جنيه.

ومع الأشهر الماضية، وقعت أصالة في أزمة جديدة، وهو تحريم الاستماع لأغنيتها الجديدة "رفقا"، بسبب استخدام حديث نبوي شريف، ضمن كلمات الأغنية، ما أدى إلى قيام المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، التابع للأزهر بتحريم الأغنية.