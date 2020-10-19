بسمة مصطفى مخرجة إعلانات في الجزء الثاني من فيلم "كازبلانكا"

تعاقدت الفنانة الشابة بسمة مصطفى، على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "كازبلانكا"، المقرر بدء تصوير أحداث دورها فيه، خلال الأيام المقبلة بمنطقة 6 أكتوبر، على أن تنتقل بعد ذلك إلى أحد مواقع التصوير في التجمع الخامس.

وعبرت بسمة مصطفى في بيان، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في الجزء الثاني من عمل بهذه الضخامة، ومع نجوم كثيرين، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مخرجة إعلانات شهيرة داخل الفيلم، وتصور عروض الأزياء الشهيرة، وخلال عملها تتورط في قضية، تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

فيلم "‏كازبلانكا 2"، يتناول عدد من القضايا الهامة داخل المجتمع، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها الكاتب محمد الشاهد ، وبطولة أمير كراره وعمرو عبدالجليل ونيللي كريم وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وقد عُرض الجزء الأول من الفيلم في موسم عيد الفطر من العام الماضي، وحقق إيرادات ضخمة حينها وصلت إلي 79 مليون و156 ألف و808 جنيه وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ودارت أحداث الجزء الأول في أجواء من الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (عمر المر، عرابي، رشيد) يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن (عرابي) يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، الفنان التركي خالد أرغنش، أحمد داش وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم مصطفي شعبان، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، من تأليف هشام هلال.

وقد اقتحمت بسمه مصطفي عالم التمثيل بعد حصولها علي عدد من ورش التمثيل، وشاركت في فيلم يحمل أسم "مؤقت" وهو من تأليف حاتم يسري، ومن إخراج أحمد الحكيم.