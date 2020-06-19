ليلى شاكر تغني "أون لاين" لأول مرة في مهرجان "احنا كازابلانكا"

تستعد الفنانة المغربية ليلى شاكر، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية "أون لاين"، في افتتاح مهرجان "إحنا كازابلانكا" الموسيقي في المغرب، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

وتستهل ليلى فعاليات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان "احنا كازابلانكا We Casablanca"، الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء هذا العام بطريقة غير مألوفة، حيث تُبث حفلاته بشكل حي ومباشر عبر السوشيال ميديا، ولكن بدون تواجد الجمهور تماشيًا مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا.

وتفاجئ ليلى جمهورها المغربي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد الذي تنشغل حاليا في الانتهاء من تسجيله، من بينها أغنيات "مضاني" و"يا صاحبي" و"تبلعو البيبان"، مع تقديم أجدد أغنياتها "ركب ركب"، والتي اختارها المعهد الفرنسي المغربي لتكون من ضمن أغنيات احتفاله باليوم العالمي للموسيقى هذا العام.

ويعد مهرجان "احنا كازابلانكا" من أهم الفعاليات الموسيقية في مدينة الدار البيضاء، ويشهد هذه السنة إطلاق أول نسخة أون لاين، بسبب تداعيات كورونا، ويحتضن المهرجان أربع حفلات متتالية في نفس اليوم تزامنا مع الاحتفال بعيد الموسيقى، بمشاركة الفنانة المغربية سكينة فحصي وفرقة باوندليس لايف باند.