"السيادة السوداني" يناقش خارطة طريق الانتخابات مع المفوضية القومية

ناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وفد المفوضية القومية للانتخابات، "خارطة الطريق للانتخابات المقبلة وأهم متطلباتها".

وقال السر أحمد المك الأمين العام المكلف للمفوضية القومية للانتخابات، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد قدم مذكرة تضمنت عدة محاور، شملت إضاءة حول مسيرة الانتخابات في السودان منذ العام 1953، ودور السودان الرائد في مجال إجراء وتنظيم الانتخابات.

وأضاف المك، أن اللقاء تطرق إلى وضعية المفوضية الحالية ودورها في تقديم الدعم والسند المعرفي واللوجستي في إجراء الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن المفوضية لديها إمكانات فنية وبشرية كبيرة جداً تمكنها من المساهمة فى إجراء الانتخابات.

وأوضح أن اللقاء تناول "خارطة الطريق للانتخابات المقبلة وأهم متطلباتها، حيث إنها ستكون انتخابات لها مدلولات كبيرة جدا، خاصة بعد ثورة ديسمبر"، لافتا إلى أن هناك مشاركة كبيرة من شرائح المجتمع والأحزاب السياسية في هذه الانتخابات باعتبارها الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة.

وأشار إلى أنه من خلال الانتخابات يمكن لأي منافس أو حزب الوصول للسلطة بالطريقة السلمية، موضحا أن هناك متطلبات ضرورية لابد أن تتم قبل إجراء الانتخابات، وأهمها قانون الانتخابات باعتباره الإطار الذي يحدد العملية الانتخابية وإجراءها والنظام الانتخابي المتبع ومراحله المتعددة، بالإضافة إلى الإحصاء السكاني لأنه الأساس لتوزيع الدوائر الجغرافية على مستوى البلاد أو الاعتماد على السجل المدني، علاوة على توفير المعينات اللوجستية والتثقيف الانتخابي لكل الشرائح المستهدفة لضمان المشاركة الواسعة.

وأكد أن نجاح الانتخابات لا يتأتى إلا من خلال المشاركة الكبيرة، لافتا إلى أن هناك استعدادا من المنظمات العالمية العاملة في مجال تنظيم الانتخابات لتقديم الدعم للسودان في هذا الصدد والتواصل مع شركاء العملية الانتخابية.