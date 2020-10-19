رئيس الجالية المصرية بالسعودية: ننسق مع نبيلة مكرم لمتابعة الانتخابات

علق مجدي عبدالدايم، رئيس الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، على عملية انتخابات مجلس النواب بالخارج، قائلا إن الجالية المصرية في السعودية، لها وضع خاص، حيث إن بها نسبة كبيرة من العمالة مشغولين طوال اليوم.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، مع الإعلامية رضوى حسن، أنه تم العمل وبذل أقصى جهد، من أجل توصيل تعليمات وتفاصيل العملية الانتخابية لكل أعضاء الجالية وخاصة العمالة البسيطة.

وأكد رئيس الجالية المصرية في السعودية، أن هناك تواصل كبير ودائم مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، والقنصليات المصرية لمتابعة سير الانتخابات.

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رسائل للناخبين في الخارج تزامنا مع بدء مرحلة طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، حيث تواصلت مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت.

انطلقت اليوم الاثنين عمليات طباعة أوراق الناخبين للمصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تستمر على مدار يومين اليوم وغدا الثلاثاء.

كشفت وزارة الهجرة أن المرحلة الأولى تضم 14 محافظة وهي الجيزة، الفيوم، قنا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، المنيا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

ويتم طباعة الأوراق تمهيدا لبدء التصويت في الخارج الأربعاء المقبل لمدة ثلاثة أيام على أن يتم إرسال بطاقات الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية في 124 دولة.