نبيلة مكرم: نعمل في مبادرة "مراكب النجاة" لمنع الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها وفي إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الهجرة غير الشرعية، قامت بجولات في 4 محافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية عبر فريق عمل من وزارات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمخاطبة كافة شرائح المجتمع.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يتم مخاطبة الطلاب في المدارس والسيدات والشباب الأكبر سنا وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات للحث على منع الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، موضحه أنه وللشباب الذين يسعون للسفر بطريقة شرعي.

وفي سياق آخر، أكدت أن الحملة اختارت الفنان المصري "مينا مسعود" ليقوم بالترويج للحملة بسبب حب الكثير من المصريين بالخارج له بعد ظهوره في فيلم علاء الدين، مشيرة إلى أنه هاجر منذ الصغر مع أبنائه وأثناء مشاركته في مهرجانات الجونة صورنا معاه أنه يناشد الشباب الصغيرين أنهم يتمسكوا بهويتهم وثقافتهم: "هي مبادرة موجهة أيضا للشباب المقيمين في مصر، ومينا مسعود هو سفير المبادرة اتكلم مصري".

وتابعت: "يوم الثلاثاء هنتقابل أنا ووزير الثقافة ووزير الإعلام لوضع خطة عمل لاستراتيجية اتكلم مصري".