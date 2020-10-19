عاجل.. مدبولي عن جولته الأثرية اليوم: تجربة رائعة.. ومنبهر بحضاراتنا

عقَّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجولة التي أجراها في إحدى مناطق الكشوفات الأثرية في منطقة سقارة تأتي عقب يوم واحد فقط من اكتشاف تلك الآثار.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له اليوم خلال زيارته لمنطقة الكشف الأثري، إنه شعر بإحساس رائع وهو يتفقد الكشف الأثري الجديد، موضحاً أنه كان منبهراً بالحضارة المصرية القديمة، وأن انبهاره زاد حينما شاهد المقبرة الأثرية التي اكتشفت حديثاً.

وتابع: "أننا نكون في بير المقبرة اللى لسه مكتشفة امبارح.. تجربة رائعة".

ووجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ورجال المجلس الأعلى للآثار والوزارة على مجهوداتهم، مضيفاً: "كل يوم في اكتشافات جديدة ومثيرة تؤكد ثراء الحضارة المصرية العظيمة".

كان "مدبولي"، قد تفقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الاعلي للاثار.

ووجه الدكتور مدبولي الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الاعلي للآثار علي المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الاثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري و منتظم.

كما وجه الدكتور خالد العناني شكراً خاصاً لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من الحكومة لملف الآثار، والذي أدى إلى القيام بكل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة، بالاضافة إلى الانجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية والذي أشاد به العالم اجمع، حيث سيتم افتتاح ٥ متاحف قبل نهاية عام ٢٠٢٠.