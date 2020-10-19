فيديو.. زوجة صائب عريقات تنفي وفاته وتكشف عن حالته الصحية

حصلت "الوطن"، على مقطع فيديو لنعمة عريقات، زوجة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تقول إنه بخير الحمد لله.

وأضافت زوجة صائب عريقات في الفيديو المرسل لـ"الوطن"، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم: "الحمد لله صائب بخير، الآن نسبة الأكسجين وصلت إلى 92، أنا مطمئنة الحمد لله".

دخل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما).

وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات، بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.

ويقول التقرير الطبي لعريقات، إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.

وكان المستشفى، أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس".

وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه"، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.

وكانت عريقات نقل من منزله بمدينة أريحا بالضفة الغربية إلى مستشفى إسرائيلي، الأحد.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.