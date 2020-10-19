"الأنباء الفرنسية": صائب عريقات في وضع صحي حرج بعد إصابته بكورونا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن القيادي الفلسطيني صائب عريقات، في وضع صحي حرج، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت أمس نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى أحد مستشفيات القدس بعد تدهور صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 8 أكتوبر الجاري، إصابة عريقات بـ"كوفيد -19"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ى"تويتر".

وقالت المنظمة: "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".