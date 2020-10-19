فيديو.. مظاهرة أمام مستشفى هداسا الإسرائيلي ضد استقبال صائب عريقات

نظم عدد من الإسرائيليين، مظاهرة أمام مستشفى هداسا عين كارم، ضد استقبال الدكتور صائب عريقات وعلاجه في المستشفى، حيث ارتدوا قمصانا تحمل صور تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية العالمية.

ودخل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية لفضائية "سكاي نيوز عربية"، نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما).

وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات، بالتوجه للمستشفى، للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.

ويقول التقرير الطبي لعريقات، إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.

وكان المستشفى، أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس".

وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه"، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.

وكانت عريقات نقل من منزله بمدينة أريحا بالضفة الغربية إلى مستشفى إسرائيلي، الأحد.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.

نقلت وكالة رويترز عن شهود أنهم رأوا عريقات أمام بيته في أريحا ينقل في سيارة إسعاف إسرائيلية. وقال أخوه صابر عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية إن حالته "ليست جيدة".

وفي وقت لاحق قالت ابنته دلال في تغريدة لها في موقع تويتر إن الوضع الصحي لوالدها مستقر وإنه بحاجة للمتابعة الطبية الخاصة بمرضى الرئة.

ويتزامن نقله مع تخفيف إسرائيل إجراءات الإغلاق، بعد تسجيل تراجع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.