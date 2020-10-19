منها تسديد مخالفات المرور.. خدمات يمكنك الحصول عليها عبر مكاتب البريد

كثفت هيئة البريد من تحركاتها الأيام القليلة الماضية، لتفعيل خطة تطوير مكاتبها لتقديم الخدمات، حيث استعرض عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتطوير مكاتب البريد، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية".

وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل جعل مكاتب البريد منفذًا لكافة الخدمات الحكومية، مثل إصدار البطاقات التموينية وخدمات إدارة المرور مثل تجديد تراخيص السيارات وتراخيص القيادة، وهي الخدمات التي أصبحت الآن متاحة عبر الإنترنت.

وكانت أعلنت أول أمس وزارة الاتصالات، عن افتتاح 37 مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم الي مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرين على 16 محافظة على مستوى الجمهورية ومنها "الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، والشرقية، والوادي الجديد"، وقبل نهاية العام سيتم لانتهاء من تطوير 780 مكتب حتى نهاية العام المالي الحالي، ليصل عدد المكاتب المطورة إلى 1630 مكتب.

وتتبنى وزارة الاتصالات، خطة لتطوير الهيئة القومية للبريد، لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، في ظل ما تتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث أصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، ليتكمن المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير تفاصيل خطة تطوير الهيئة وأبرز الخدمات التي تقدمها:

- أولا.. خطة التطوير:

1- ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، واستهداف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

2- يتم حاليا تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.

3- زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلي، بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

4- تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد، حيث تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين، وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز.

- ثانيا.. أبرز الخدمات:

1- خدمات الأحوال المدنية:

استخراج شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق.

2- خدمات المحليات:

طلبات ترميم العقارات - طلبات الحفر- طلبات الحصول على وحدات سكنية - طلبات ترخيص تأجير شواطئ - طلب معاينة عقار آيل للسقوط - طلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية - طلب تجديد ترخيص مصعد جديد - طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص والرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة"- طلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق - طلب استخراج شهادات اتمام أعمال الترميم أو الهدم - طلب إدخال المرافق للمباني القديمة - طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات - طلب تقنين أملاك أميرية - طلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي"خدمات مالية - استخراج كارت المدفوعات، الحكومية (فيزا ايزى باي).

3- خدمة التوفير:

- إرسال واستقبال الحوالات - صرف المعاشات - التوفير الحساب الجاري.

4- خدمات مرورية - تسديد مخالفات المرور.