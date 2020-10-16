البريد تستعد لإصدار كارت "الخدمات الحكومية" الموحد

تستعد الهيئة القومية للبريد، لإصدار وتشغيل وإدارة كارت الخدمات الحكومية، بعد أن وقعت الاتصالات والتموين والصحة بروتوكولين تعاون الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، ضمن خطوات الحكومة نحو تجديد كامل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي للوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة، والدفع نحو رقمنة المدفوعات والشمول المالي عبر جميع القطاعات.

وقالت مصادر بالهيئة القومية للبريد، إن التعاون المشترك يأتى انطلاقًا من مساعِ الدولة لتقديم خدمات مميزة للمواطن المصري، سواء الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التموينية من خلال منظومة دعم السلع التموينية والخبز، هاتين المنظومتين اللتين انطلقتا من محافظة بورسعيد في أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيقها بباقي محافظات الجمهورية، طبقًا لبرنامج زمني محدد، لتقدم هذه التجربة في بورسعيد دليلاً على المفهوم المستهدف لاستخدام بطاقات عدم التلامس في توفير خدمات حكومية متعددة باستخدام آليات رقمية آمنة، وتوفير خدمات الدفع بآليات رقمية، من خلال بطاقة ذكية واحدة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن "كارت الخدمات الحكومية" يتضمن بيانات المنتفع الأساسية كرقمه التأميني، وحالته التأمينية، سواء كان مشتركًا أو غير مشترك أو غير قادر أو من ذوي الأمراض المزمنة والأورام، ويكون استخدام "كارت الخدمات الحكومية" مجرد مفتاح للدخول لخدمات النظام، كما سيتم قبوله لدى تجار الدعم سواء للسلع التموينية والخبز، وأيضًا سيتم قبوله كقناة للمدفوعات الشخصية للأغراض العامة والتجار، ضمن خطة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي المصري.

وأشار، الى أن الهيئة القومية للبريد تدخل هذه المنظومة باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار وتشغيل وإدارة دورة حياة "كارت الخدمات الحكومية".