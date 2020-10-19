مسؤولان: رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية خلال أيام

أفادت وكالة رويترز، الاثنين، بأن أمريكا والسودان بصدد التوصل لاتفاق لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولها إن أمريكا والسودان، اقتربا من التوصل لاتفاق يقضي برفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر المصدران، أن "الإعلان ربما قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكشف مسؤول أمريكي، أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب "قد يحدد خطوات للخرطوم نحو إقامة علاقات مع إسرائيل".

وكانت تقارير إخبارية أبرزت أن الإدارة الأمريكية تربط مسألة شطب السودان من القائمة بتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

كما تضغط مجموعة يقودها السناتور تشاك شومر في اتجاه ربط التسوية بتعويضات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك.

وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، تم إدراج السودان في عام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وتسبب هذا الإدراج في خسائر بنحو 300 مليار دولار لهذا البلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بعد الإطاحة بنظام الإخوان في أبريل 2019.