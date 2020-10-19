بعد رفضة مرتين.. مرشح يخوض الانتخابات بالمنيا

قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي فحص بمجلس الدولة منذ قليل، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وقبول طلبه بإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.

كان المرشح المستبعد، مقيم الدعوى، تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت استبعاده لعدم استيفائه الشروط المقررة للترشح.

فطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمينا، فأصدرت حكما بتأييد القرار، ليطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه وإعادته إلى كشوف المرشحين، لتصدر المحكمة حكما بتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري واستبعاده نهائيا من خوض الانتخابات، فاقام الاستشكال الحالي ليدرج اسمة في كشوف الانتخابات مرة آخرى.

جدير بالذكر انه عقب عودة حسانين إلى كشوف المرشحين عقب الاستشكال على حكم الإدارية العليا باستبعاده من الكشوف، سيرتفع عدد المرشحين بالدائرة إلى 18 مرشحًا، وبالمحافظة إلى 188 مرشحًا يتنافسون على 16 مقعدًا فرديًا داخل 6 دوائر انتخابية.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من تجهيز 511 مركزًا انتخابيًا، و1099 لجنة على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي ستجري السبت المقبل على مدار يومين.

وأضاف المحافظ، أن مراكز المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.