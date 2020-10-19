مصرع شخصين في تصادم مروري بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما في تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، أمام "كوبري القرامطة" شرق دائرة مركز ساقلته بسوهاج، وجرى نقل الجثتين لمستشفى ساقلته المركزي، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، بورود بلاغ يفيد حدوث تصادم مروري أمام كوبري القرامطة ووجود جثتين.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة ساقلته، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية.

ونتج عن الحادث مصرع "علي محمود رشاد" ١٦ عامًا و"يحيى أيمن رشاد" ١٣ عامًا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي ساقلته المركزي، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة النارية، بديوان عام المركز، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.