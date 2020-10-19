محيي إسماعيل: نور الشريف أكثر فنان معطاء.. ولم يأخذ حقه بعد

خلال الندوة التي نظمتها له جريدة "الوطن"، للحديث عن أعماله الفنية ومشواره الثري والملئ بالأعمال الفنية الهامة في تاريخ الفن المصري، قال الفنان محيي إسماعيل إن الفنان نور الشريف هو أكثر الفنانين الذين قابلهم خلال مسيرته الفنية عطاءا وحبا للآخرين.

وأضاف "إسماعيل": " قدمت مع نور الشريف ما يقرب من 4 افلام، فكل الأفلام كان يرحب بأن أخذ منه الدور الأكثر تمثيلا ولم يتضايق مطلقا، لأنه كان معطاء، ويحب الخير والنجاح للجميع".

تابع: "أرى أنه رغم نجومية نور الشريف وقوته التمثيلية، إلا أنه لم يأخذ حقه فى سيرته الطيبة، ويحتاج إلى عشرات الأعمال التى تحكي وتسرد قصصه، فلم أقابل مثله فى حياتي سوى فريد شوقي".

وعلى جانب آخر، شن الفنان محيي إسماعيل، هجومًا عنيفًا على الفنان رامز جلال، بسبب الأضرار التي لحقت به بعد ظهوره في إحدى حلقات برنامجه الشهير، واصفًا إياه بـ"السادي".

وقال "إسماعيل" خلال ندوته، إنه تعرض لمخاطر شديدة خلال الحلقة، وكاد يموت، مؤكدًا أنه دخل المستشفى فور انتهاء تصوير الحلقة في الإمارات، قائلًا: "كنت بين الحياة والموت".

وأكد أن رامز جلال لا يضع أي اعتبارات للظروف الصحية لضيوفه، لاسيما كبار السن، مطالبا الشركة المنتجة بضرورة إلزامه بتوخي الحذر والتعامل مع ضيوفه بعناية شديدة.

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل وجه حديثه لجمهوره، في اليوم العالمي للصحة النفسية قائلا: "ممكن الناس تقلل عقدها شوية".

وقال "إسماعيل" لـ"الوطن"، أتمنى من الجمهور، أن يكون هناك احترام للرأي الآخر، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية، نحاول أن نحب بعضنا البعض، ونتقرب من بعضنا البعض.

وتابع حديثه، "بسبب السوشيال ميديا ابتعدت الأشخاص عن بعضها، وأثر ذلك بشكل ملحوظ على تعاملاتنا، فإننا نريد أن نرجع الحميمية مرة أخري".

يعتبر الفنان محيي إسماعيل ملك السيكودراما، لأن الفلسفة عشقه الأساسي، فقد تخصص فى أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية، وبرع في أدائها بجدارة بعدد من الأفلام السينمائية منها: "دموع الشيطان، وراء الشمس، الغجر، وأشهرها الأخوة الأعداء"، الذى جسد فيه شخصية "حمزة ابن عزيزة الهبلة"، شاب مصاب بالصرع، الذي قال عنه لبرنامج "صاحبة السعادة": "أنا الممثل الوحيد الذي قدم شخصيات مركبة في 18 فيلما".

لذا منحته جامعة "كونكورديا" الأمريكية لقب "رائد السيكودراما"، أي الدراما النفسية، كما اعتبر أن اسمه سيتم ترشيحه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر فنان جسد الانفعالات البشرية المعقدة؛ حيث جسد 20 عقدة.