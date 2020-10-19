محيي إسماعيل في ندوة "الوطن": محمد رمضان ممثل عبقري ولن يتكرر

خلال الندوة التي نظمتها له جريدة "الوطن"، للحديث عن أعماله الفنية ومشواره الفني الثري والملئ بالأعمال الهامة في تاريخ الفن المصري، وصف الفنان محيي إسماعيل، الفنان محمد رمضان، بالـ ممثل العبقري الذي لن يتكرر، "عمره كان 26 عاما ورفع أجره من 500 جنيه إلى 40 مليون جنيه".

ويعد الفنان محيي إسماعيل واحدا من كبار الفنانين ولقب بـ "ملك السيكودراما"، لأن الفلسفة عشقه الأساسي، فقد تخصص فى أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية.

وبرع "إسماعيل" في أداء هذه الشخصيات بجدارة في عدد من الأفلام السينمائية منها: "دموع الشيطان، وراء الشمس، الغجر"، وأشهرها كان فيلم "الأخوة الأعداء"، الذى جسد فيه شخصية "حمزة ابن عزيزة الهبلة"، شاب مصاب بالصرع، الذي قال عنه لبرنامج "صاحبة السعادة": "أنا الممثل الوحيد الذي قدم شخصيات مركبة في 18 فيلما".

منحته جامعة "كونكورديا" الأمريكية لقب "رائد السيكودراما"، أي الدراما النفسية، كما اعتبر أن اسمه سيتم ترشيحه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر فنان جسد الانفعالات البشرية المعقدة؛ حيث جسد 20 عقدة.

وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والتي تعاون خلالها مع عدد من كبار النجوم والمخرجين، ومن أشهر أفلامه: "الأخوة الأعداء، الشياطين، دموع الشياطين، رحلة الشقاء والحب، بئر الحرمان والكنزء بجزئيه الأول والثاني".

كما حصد العديد من الجوائز خلال مشواره الفني مثل "جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما"، جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الأخوة الأعداء"، جائزة الإبداع عن بطولاته السينمائية في أدواره المركبة من المركز الكاثوليكي للسينما، جائزة الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي وعضو الكلية الملكية بلندن والتي أهداها إلى الفنان "محيي إسماعيل".