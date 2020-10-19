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محمود مسلم

سيدة فرنسا الأولى ستخضع للعزل الصحي الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

كتب:

أ.ش.أ
09:40 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون

سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، ستخضع للعزل الصحي الذاتي، بعد مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت "سي إن إن"، نقلاً عن تصريحات أدلى بها مقر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" للشبكة الأمريكية، أن سيدة فرنسا الأولى، التقت الخميس الماضي بشخص ثبت اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشبكة أن بريجيت لا تظهر عليها أية أعراض إلا أنها ستعزل نفسها لمدة 7 أيام.

وأكد الإليزيه أن هذا التطور لن يغير من جدول أعمال الرئيس إيمانويل ماكرون.

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